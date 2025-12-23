Ladies, Ingin Kulit Wajah Makin Glowing, Konsumsi 3 Jus Buah Ini
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI wajah yang sehat dan selalu glowing merupakan impian setiap wanita.
Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar agar wajah terlihat awet muda dan glowing.
Anda hanya perlu mengonsumsi beberapa jus buah segar. Bahkan, beberapa jus buah bisa membuat wajah menjadi lebih glowing.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jus jeruk
Jus buah jeruk mengandung banyak vitamin C yang bisa meningkatkan elastisitas kulit dan membantu meregenerasi sel-sel baru.
Selain itu, jeruk juga mengandung antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas dan membuat wajah awet muda.
2. Jus delima
Jus delima kaya akan antioksidan dan polifenol yang sangat bagus untuk kesehatan kulit.
Antioksidan bisa mendorong produksi kolagen, dan membuah wajah menjadi cerah alami.