Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Ladies, Ingin Wajah Awet Muda, 4 Bahan Alami Ini Jawabannya

Rabu, 17 September 2025 – 08:24 WIB
Ladies, Ingin Wajah Awet Muda, 4 Bahan Alami Ini Jawabannya - JPNN.COM
Teh hijau. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI wajah yang selalu terlihat awet muda merupakan keinginan banyak wanita.

Dibutuhkan usaha lebih untuk mempertahankan kulit sehat Anda, terutama saat wanita telah memasuki usia matang.

Kulit muda dan glowing bisa didapatkan dengan melakukan berbagai perawatan dan menggunakan produk-produk kecantikan.

Baca Juga:

Namun, cara terbaik untuk meraihnya yaitu dengan rajin berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat.

Berikut ini beberapa bahan alami yang bisa membantu Anda, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tomat

Bahan alami yang bisa membantu Anda terlihat awet muda ialah tomat.

Baca Juga:

Selain kaya akan vitamin dan mineral, tomat juga mengandung lycopene yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

Tidak hanya itu, kandungan lycopene dalam tomat juga efektif untuk memudarkan kerut di kulit wajah sehingga ampuh dijadikan resep awet muda.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu membuat wajah terlihat awet muda dan salah satunya ialah tentu saja bayam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   awet muda  bahan alami  Tomat  bayam 
BERITA AWET MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp