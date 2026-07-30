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JPNN.com - Entertainment - Musik

Lafa Pratomo Siapkan Mini Album Garis Tegak, Libatkan 12 Musisi Populer

Kamis, 30 Juli 2026 – 16:06 WIB
Lafa Pratomo Siapkan Mini Album Garis Tegak, Libatkan 12 Musisi Populer - JPNN.COM
Konferensi pers peluncuran mini album Garis Tegak yang diproduseri oleh Lafa Pratomo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis (30/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Produser musik, Lafa Pratomo selama 12 tahun berkarier berhasil menjadi sosok di balik kesuksesan sejumlah karya para musisi Indonesia.

Deretan lagu hit lahir dari tangan dingin dirinya, menjadikannya sebagai sebagai salah satu arsitek pop Indonesia paling diperhitungkan saat ini.

Kini, setelah 12 tahun berkarya, Lafa Pratomo untuk pertama kalinya menempatkan namanya di sampul sebuah proyek kolaboratif bertajuk Garis Tegak. Sebuah EP yang menjadi penanda perjalanan kreatifnya sekaligus refleksi atas kegelisahan hidup di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.

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Diproduksi bersama KithLabo - mitra strategis dalam pengembangan artis bagi musisi independen urban di Indonesia, Garis Tegak sekaligus merayakan dua tonggak perjalanan.

Pertama,12 tahun Lafa Pratomo berkarya sebagai produser dan kedua, 6 tahun KithLabo membangun ruang kolaborasi bagi musisi.

Momentum tersebut diwujudkan melalui sebuah EP berisi 6 lagu yang mempertemukan 12 musisi dalam 6 pasang kolaborasi.

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Antara lain, Feby Putri & Matter Mos, Nadhif Basalamah & Hursa, Bilal Indrajaya & The Jansen, Ari Lesmana & White Chorus, Isyana Sarasvati & Jason Ranti, serta Hindia & Banda Neira.

Seluruh proses kreatif dipimpin langsung oleh Lafa Pratomo sebagai produser sekaligus kolaborator dalam penulisan setiap lagu.

Produser musik, Lafa Pratomo selama 12 tahun berkarier berhasil menjadi sosok di balik kesuksesan sejumlah karya musisi.

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TAGS   Lafa Pratomo  KithLabo  The Jansen  Hindia  Feby Putri  Bilal Indrajaya 

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