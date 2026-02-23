Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Laga Dewa United Melawan Borneo FC Jadi Tombak Awal Kembalinya Hugo Gomes

Senin, 23 Februari 2026 – 04:26 WIB
Pemain Dewa United Banten, Hugo Gomes saat berlaga pada ajang Super League 2025/26. Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com, JAKARTA - Laga Dewa United Banten melawan Borneo FC pada lanjutan Super League 2025/26 menjadi momentum baru buat Hugo Gomes.

Pemain kelahiran 18 Maret 1995 itu kembali dipercaya oleh Jan Olde Riekerink setelah lama absen.

Mantan penggawa Madura United itu tercatat bermain selama 65 menit saat tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 2-1 di Indomilk Arena, Minggu (22/2).

Jaja -sapaan akrab Hugo Gomes- mengaku senang akhirnya kembali bermain setelah sembuh dari masalah di bagian pinggang.

Berkat dukungan semua pihak akhirnya pemain asal Rio de Janeiro tersebut akhirnya kembali merumput dan membantu mempersembahkan kemenangan.

“Terima kasih kepada Tuhan karena saya bisa melewati momen ini. Saya tidak bermain selama tiga bulan dan kembali lagi bermain hari ini.”

“Terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya. Tidak mudah tentu kembali bermain dan seperti hari ini,” ujar pemilik nomor 8 di Dewa United itu.

Jan Olde Riekerink juga senang Hugo Gomes kembali setelah terakhir berlaga pada November silam.

