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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Laga Hidup Mati Lawan Kroasia, Portugal akan Pakai Jersei Tandang

Jumat, 03 Juli 2026 – 03:03 WIB
Laga Hidup Mati Lawan Kroasia, Portugal akan Pakai Jersei Tandang - JPNN.COM
Cristiano Ronaldo dan pemain Portugal lainnya saat mengenakan jersei tandang. Foto: Facebook/Selecoes de Portugal

jpnn.com, TORONTO - Timnas Portugal akan mengenakan jersei away saat melawan Kroasia dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026.

Jersei tandang Portugal menarik perhatian publik karena mampu menampilkan kesan sebagai negara maritim yang kuat.

Dengan warna dasar putih, gelombang berwarna teal yang mengalir menghiasi, sehingga membuat jersei ini enak dipandang.

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Sejauh ini skuad asuhan Roberto Martinez itu baru sekali memakai baju away yakni saat laga uji coba melawan Chile pada Minggu (7/6).

Saat itu, Cristiano Ronaldo dan kolega mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1 lewat gol Goncalo Guedes dan Bruno Fernandes.

Adapun lawan dari Portugal yakni Kroasia pada laga ini juga bakal menggunakan jersei tandang yang berwarna biru.

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Rencananya, laga akbar Portugal Vs Kroasia akan digelar di BMO Field, Toronto, Jumat (3/7) mulai pukul 06.00 WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui streaming di TVRI atau layar kaca TVRI Sport. (fal/jpnn)

Portugal bakal mengenakan jersei away saat laga 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Kroasia pada Jumat (2/7)

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Muhammad Naufal

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TAGS   Piala Dunia 2026  Portugal  Kroasia  Portugal vs Kroasia  Piala Dunia 
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