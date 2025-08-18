Laga Kandang Perdana Persijap, Rosalvo Junior Tebar Ancaman, Persib Hati-Hati

jpnn.com, BANDUNG - Striker Persijap Jepara Rosalvo Junior bersiap untuk menjalani laga tak mudah pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26.

Laskar Kalinyamat akan menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin (18/8/2025) malam.

Menghadapi Persib yang berstatus sebagai juara bertahan, pemain asal Brasil ini mengaku sudah siap menebar ancaman ke lini pertahanan lawan.

“Kami tahu bahwa Persib adalah tim bagus, tetapi siapapun yang bermain di Jepara tidak akan mudah,” kata Rosalvo.

Rosalvo menuturkan timnya akan memberi perlawanan pada skuad asuhan Bojan Hodak. Nama besar Persib Bandung tak menggentarkan nyalinya dan teman-temannya.

“Kami akan beri perlawanan yang sengit. Kami sudah siapkan ini untuk menjalankan program yang diberikan pelatih mulai dari fisik, teknik juga taktik. Tidak akan mudah melawan kami di sini,” jelasnya.

Bagi Rosalvo, ini tentu momentum yang bagus untuk memberikan kembali kontribusi terbaiknya bagi Laskar Kalinyamat.

Pada laga pekan pertama lalu melawan PSM Makassar di Parepare, pemilik nomor punggung 10 di Persijap ini harus rela tak masuk dalam starting XI.