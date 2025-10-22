Laga Malut United vs Persib Resmi Mundur, Doa Bojan Hodak Terkabul

Rabu, 22 Oktober 2025 – 14:43 WIB

jpnn.com - Pertandingan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26 antara Malut United vs Persib Bandung mengalami penyesuaian jadwal.

Laga yang semula dijadwalkan pada 9 November 2025, kini akan digelar pada 14 Desember 2025 di Stadion Kie Raha, Ternate.

Perubahan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 1640/LI-KOM/X/2025 yang ditandatangani Direktur Kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB), Asep Saputra.

Menyesuaikan Jadwal Padat Persib Bandung

Penyesuaian dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Persib yang tengah mewakili Indonesia di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Keputusan ini juga mempertimbangkan jarak tempuh dan padatnya jadwal pertandingan yang dijalani Maung Bandung.

Seperti diketahui, Persib harus menjalani perjalanan panjang dalam kompetisi Asia yang digelar di luar negeri sebelum kembali ke agenda domestik.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyambut baik perubahan jadwal tersebut.

Dia menilai kebijakan ini memberi ruang bagi tim untuk menjaga performa dan meminimalkan risiko kelelahan pemain.