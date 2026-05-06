Laga Melawan Persib Dipindah, Persija Ungkap Kerugian yang Dialami, Apa Saja?

Rabu, 06 Mei 2026 – 15:58 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta harus menerima kenyataan pahit menjelang laga besar kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Macan Kemayoran dipastikan tidak bisa tampil di kandang sendiri.

Pertandingan yang sejatinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhirnya dipindahkan ke Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Padatnya agenda di ibu kota sepanjang Mei menjadi pertimbangan utama. Demi menghindari potensi gangguan keamanan, laga sarat gengsi tersebut diputuskan berlangsung di luar Jakarta.

Ketua Panitia Pelaksana Persija Ferry Indrasjarief tak menampik keputusan tersebut membawa dampak besar bagi Macan Kemayoran.

Dia menyebut Persija mengalami kerugian, baik dari sisi finansial maupun dukungan suporter.

"Padahal kami sudah berusaha maksimal, termasuk berkoordinasi dengan Jakmania untuk menunjukkan bahwa suporter kami makin tertib."

"Sepanjang musim ini juga tidak ada insiden berarti yang membuat pihak federasi atau operator kompetisi khawatir," jelasnya.