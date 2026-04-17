Laga Panas Dewa United vs Persib Digelar Tanpa Penonton, Faktor Ini Jadi Penyebab

Jumat, 17 April 2026 – 14:37 WIB

jpnn.com - Laga Dewa United Banten melawan Persib Bandung pada lanjutan BRI Super League 2025/26 dipastikan digelar tanpa penonton.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan.

Dalam pengumumannya, manajemen Dewa United menjelaskan bahwa kondisi fasilitas stadion belum memadai untuk menggelar laga besar tersebut.

Selain itu, aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi pertimbangan utama sehingga pertandingan melawan Persib tidak dapat dihadiri penonton.

"Stadion BIS khususnya pada area parkir, akses jalan serta penerangan masih belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi pertandingan malam hari dengan potensi kehadiran penonton dalam jumlah besar," bunyi pengumuman manajemen Dewa United.

Pertandingan Dewa United vs Persib menjadi salah satu laga akbar pada pekan ini di Super League 2025/26.

Skuad asuhan Jan Olde Riekerink tengah dalam performa impresif setelah meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir.

Pada pertandingan sebelumnya, Dewa United sukses mencuri poin penuh seusai menang 2-1 di markas Malut United.