JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Laga Panas di Ujung Ramadan, Borneo FC Bertekad Goyang Persib Bandung

Jumat, 13 Maret 2026 – 11:30 WIB
Laga Panas di Ujung Ramadan, Borneo FC Bertekad Goyang Persib Bandung
Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Pertarungan sengit akan tersaji pada ujung ramadan saat Borneo FC Samarinda menjamu Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-21 BRI Super League musim 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Borneo FC vs Persib akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) malam.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung panas karena mempertemukan dua tim yang tengah bersaing ketat di papan atas klasemen sementara.

Posisi Persib dan Borneo FC yang berdekatan membuat hasil laga ini berpotensi memengaruhi peta persaingan menuju posisi teratas.

Persib saat ini menempat peringkat pertama dengan 57 poin, sedangkan Borneo FC menguntit di posisi dua dengan nilai 53.

Sebagai tuan rumah, Borneo FC tentu tak ingin melewatkan kesempatan untuk menekan laju Persib.

Bermain di depan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Pesut Etam untuk mencoba meraih tiga poin.

Kepercayaan diri tim tuan rumah juga tengah meningkat setelah meraih kemenangan besar pada laga sebelumnya.

Pertarungan sengit akan tersaji pada ujung ramadan saat Borneo FC Samarinda menjamu Persib Bandung.

