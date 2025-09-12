Laga Penuh Drama, Bojan Hodak Klaim Persib Layak Kalahkan Persebaya

jpnn.com - Persib Bandung mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0 pads pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Uilliam Barros muncul sebagai pahlawan. Striker asal Brasil itu menuntaskan serangan balik dengan tembakan yang tak mampu dibendung Ernando Ari.

Persib Layak Menang di Mata Bojan Hodak

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai timnya layak menang karena mendominasi laga dan tak memberi peluang berarti bagi tim tamu.

"Mengenai pertandingan, saya rasa kedua tim bermain dengan baik, tetapi kami tampil lebih baik terutama di babak pertama karena mendominasi, menciptakan lebih banyak peluang, bahkan satu peluang sempat membentur tiang,” kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (12/9/2025).

Laga sore tadi sempat diwarnai hujan deras disertai angin kencang, sehingga harus dihentikan selama 40 menit di babak kedua.

Hodak mengakui jeda pertandingan cukup memengaruhi performa pemain. Terlebih, Persib saat itu tengah unggul dan menggencarkan serangan.

"Pemain jadi sedikit kaku karena ada jeda. Dalam beberapa bagian permainan memang ada hal yang kurang baik akibat lapangan yang buruk, tetapi secara keseluruhan kami bermain lebih baik dan layak untuk menang," terangya.

"Semua pemain tampil baik dan saya senang dengan performa mereka. Meski begitu, kami masih punya ruang untuk berkembang,” tambahnya.