Laga Persahabatan Satukan Komunitas Juicy Padel dan Venom Fighter

jpnn.com, JAKARTA - Dua komunitas, Juicy Padel dan Venom Fighter dipertemukan dalam turnamen persahabatan yang digelar di Kinesis Padel, Pluit, Jakarta Utara, Jumat (13/2).

Pertandingan Juicy Padel versus Venom Fighter dikemas santai namun tetap kompetitif.

Ajang ini menarik perhatian karena mempertemukan kakak beradik yang sama-sama memimpin perusahaan di sektor berbeda.

Komisaris sekaligus Direktur Utama Venom Indonesia Irwan Kusuma memperkuat Venom Fighter, sedangkan Komisaris sekaligus Direktur Utama Oxone Ifan Kusuma memimpin Juicy Padel.

Pertemuan tersebut kerap disebut sebagai “duel kakak-adik secara brand”. Venom dikenal di industri otomotif, khususnya sistem audio kendaraan, sementara Oxone bergerak di bidang peralatan rumah tangga.

Melalui padel, kedua pihak ingin mempererat silaturahmi komunitas sekaligus membuka ruang kolaborasi bisnis yang lebih cair.

Masing-masing komunitas menurunkan 25 peserta. Pertandingan dibagi dalam lima pasangan yang saling berhadapan secara bergiliran selama kurang lebih dua jam, menciptakan suasana pertandingan yang hidup.

Komposisi tim dibuat seimbang, terdiri dari dua pasangan putra, dua pasangan putri, serta satu pasangan putra tambahan di setiap kubu. Format ini memberi kesempatan bermain yang merata sekaligus menjaga dinamika laga.