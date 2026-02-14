Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Laga Persahabatan Satukan Komunitas Juicy Padel dan Venom Fighter

Sabtu, 14 Februari 2026 – 07:08 WIB
Laga Persahabatan Satukan Komunitas Juicy Padel dan Venom Fighter - JPNN.COM
Turnamen padel Juicy vs Venom di Pluit hadirkan duel kakak-adik penuh keakraban. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dua komunitas, Juicy Padel dan Venom Fighter dipertemukan dalam turnamen persahabatan yang digelar di Kinesis Padel, Pluit, Jakarta Utara, Jumat (13/2).

Pertandingan Juicy Padel versus Venom Fighter dikemas santai namun tetap kompetitif.

Ajang ini menarik perhatian karena mempertemukan kakak beradik yang sama-sama memimpin perusahaan di sektor berbeda.

Baca Juga:

Komisaris sekaligus Direktur Utama Venom Indonesia Irwan Kusuma memperkuat Venom Fighter, sedangkan Komisaris sekaligus Direktur Utama Oxone Ifan Kusuma memimpin Juicy Padel.

Pertemuan tersebut kerap disebut sebagai “duel kakak-adik secara brand”. Venom dikenal di industri otomotif, khususnya sistem audio kendaraan, sementara Oxone bergerak di bidang peralatan rumah tangga.

Melalui padel, kedua pihak ingin mempererat silaturahmi komunitas sekaligus membuka ruang kolaborasi bisnis yang lebih cair.

Baca Juga:

Masing-masing komunitas menurunkan 25 peserta. Pertandingan dibagi dalam lima pasangan yang saling berhadapan secara bergiliran selama kurang lebih dua jam, menciptakan suasana pertandingan yang hidup.

Komposisi tim dibuat seimbang, terdiri dari dua pasangan putra, dua pasangan putri, serta satu pasangan putra tambahan di setiap kubu. Format ini memberi kesempatan bermain yang merata sekaligus menjaga dinamika laga.

Turnamen padel Juicy vs Venom di Pluit hadirkan duel kakak-adik penuh keakraban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   padel  juicy padel  Venom Fighter  turnamen padel 
BERITA PADEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp