JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Laga Persib vs Persebaya Dijaga Ketat, Polisi Siaga di Semua Titik Kedatangan

Jumat, 12 September 2025 – 12:45 WIB
Susana di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung menyampaikan kesiapan polisi mengamankan pertandingan BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) sore.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha mengatakan sebanyak 2.044 personel gabungan dari Polrestabes Bandung, Polda Jabar, Brimob, dan instansi terkait bersiaga mengamankan duel panas ini.

“Open gate akan dilaksanakan pukul 13.00 WIB. Jadi, mulai pukul 10.00 WIB sudah dilakukan penyekatan di dua titik, yakni Rancanumpang dan Cimencrang,” kata Wahyu saat dikonfirmasi.

Wahyu menjelaskan sesuai aturan regulator ILeague, suporter tim tamu dilarang away atau datang ke stadion.

Maka dari itu, polisi berjaga di sejumlah titik kedatangan mengantisipasi Bonek Mania—suporter Persebaya—yang nekat datang ke stadion.

“Nanti itu yang akan kami laksanakan penyekatan yang ada di ring 1, seperti Rancanumpang maupun Cimencrang."

"Kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan tak ada suporter dari Persebaya yang biasa dikenal sebutan Bonek masuk ke GBLA," ujarnya.

Wahyu menyebut akan ada penyeketan juga di gerbang biru, gerbang merah atau gerbang-gerbang yang akan masuk pintu stadion, baik pintu 1 dan seterusnya.

Persib vs Persebaya sore ini dijaga 2.044 personel gabungan. Polisi tegaskan Bonek Mania dilarang hadir di stadion.

