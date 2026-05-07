Laga Persija vs Persib Batal di GBK, Pramono Anung Mengaku Kecewa

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kekecewaannya lantaran pertandingan big match antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (10/5).

"Saya sudah menyampaikan kalau kecewa, pasti kecewa. Saya pribadi kecewa karena saya berharap bahwa pertandingan bisa diadakan di Jakarta," kata dia di Jakarta, Kamis.

Namun, dia memilih tak berpolemik karena sudah mendengarkan pernyataan resmi dari pihak-pihak yang berwenang.

"Saya tidak mau berpolemik terhadap hal itu karena saya tahu dan alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkompetensi untuk penyelenggaraan ini saya sudah mendengarkan secara langsung," kata Pramono.

Sementara itu, I.League menginstruksikan Persija Jakarta untuk menjamu Persib Bandung dalam laga kandang untuk pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengatakan faktor keamanan menjadi alasan utama pengambilan keputusan tersebut.

Selain alasan keamanan, kepadatan agenda di Jakarta sepanjang Mei turut mempengaruhi pertimbangan pemindahan laga Persija vs Persib.

Menurut dia, pemindahan lokasi tanding Persija vs Persib ke Stadion Segiri sebagai jalar keluar yang terbaik agar pertandingan tersebut tetap dimainkan di tanggal sesuai jadwal.(antara/jpnn)