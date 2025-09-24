Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Laga Persita vs Persib Mendadak Dipindah ke Bali, Begini Reaksi Bojan Hodak

Rabu, 24 September 2025 – 15:38 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung harus menyesuaikan rencana mereka setelah operator kompetisi memutuskan memindahkan laga kontra Persita Tangerang.

Pertandingan pekan keenam BRI Super League itu semula akan dimainkan di Stadion Indomilk Arena, Sabtu (27/9/2025).

Namun, ILeague selaku pihak operator memutuskan duel Persita vs Persib dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Meski ada perubahan lokasi, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan hal tersebut bukanlah masalah besar bagi timnya.

Menurutnya, pengalaman musim lalu sudah cukup menjadi bekal untuk menghadapi situasi serupa.

"Musim lalu juga pernah terjadi hal yang sama. Jadi, ini bukan hal baru bagi kami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tim tetap siap menghadapi laga di manapun,” ucap Hodak.

Namun, pelatih asal Kroasia itu mengakui ada sedikit penyesuaian dalam rencana persiapan tim. Salah satunya ialah mempercepat agenda perjalanan agar kondisi pemain tetap terjaga.

"Setelah recovery hari ini, kami akan latihan dan langsung bertolak ke Bali pada Kamis. Itu agar persiapan lebih maksimal,” tambahnya.

