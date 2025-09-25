Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Laga Persita vs Persib Pindah ke Bali, Beckham Putra Singgung Soal Keberuntungan

Kamis, 25 September 2025 – 14:35 WIB
Gelandang Persib Becham Putra saat ditemui dalam acara meet and great Bobotoh di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Rabu (24/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (27/9/2025).

Semula pertandingan ini akan digelar di Indomilk Arena, Tangerang. Namun, ILeague selaku operator kompetisi memutuskan untuk memindahkan venue untuk menghindari potensi gesekan antarsuporter.

Komentar Beckham Putra

Gelandang Persib Beckham Putra mengomentari keputusan tersebut. Menurut pemain yang akrab disapa Etam, perubahan ini sedikit memengaruhi persiapan tim.

“Sedikit berpengaruh juga karena kami sudah mempersiapkan di Tangerahg, tetapi harus terbang ke Bali. Ya apa boleh buat karena situasi bisa terjadi apapun di Indonesia," ucap Etam.

Feeling Bagus Beckham Putra

Pemain Timnas Indonesia itu mengaku punya feeling bagus tiap kali bertanding di Pulau Dewata. Karena itu, dia berupaya tetap fokus mempersiapkan diri menjelang laga Sabtu nanti. 

"Paling penting kami fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan di Bali. Kami selalu bermain bagus di sana, merasa beruntung, dan semoga bisa mendapatkan tiga poin," tegasnya.

Arti Penting Tiga Poin

Menurut Etam, kemenangan atas Persita akan sangat berarti bagi Persib. Selain untuk memperbaiki posisi klasemen, hasil itu juga menjadi modal sebelum memasuki jeda internasional.

Saat ini, Persib menempati peringkat empat klasemen sementara BRI Super League dengan catatan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Adapun Persita berada di posisi ke-12.

