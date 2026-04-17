Laga Senyap di Banten, Persib Waspada! Bojan Hodak Bongkar Kekuatan Asli Dewa United

Jumat, 17 April 2026 – 22:08 WIB

jpnn.com - Persiapan akhir terus dimatangkan Persib Bandung menjelang jumpa Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Dewa United vs Persib akan digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut timnya masih memiliki waktu untuk menyempurnakan kesiapan sebelum bertolak ke Banten.

Meski Maung Bandung masih memimpin klasemen sementara Super League, Hodak menilai laga melawan Dewa United tidak akan berjalan mudah.

"Kami masih punya waktu untuk menyelesaikan persiapan."

"Pertandingan ini jelas tidak akan gampang karena Dewa United merupakan salah satu tim kuat di liga, walaupun di putaran pertama mereka tidak tampil maksimal," ucap Hodak.

Persib saat ini masih kukuh di posisi pertama klasemen dengan koleksi 64 poin.

Sementara itu, Dewa United masih tertahan di posisi kedelapan dengan 40 angka.