Laga Terakhir Penuh Emosi, Kevin Diks Ungkap Janji Besar untuk Timnas Indonesia

jpnn.com - Menjelang duel penentuan melawan Irak di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain Timnas Indonesia Kevin Diks mengirim pesan penuh semangat.

Mantan pemain Copenhagen itu bertekad memberikan segalanya demi mengangkat nama Garuda di laga pamungkas Grup B.

"Memberikan segalanya untuk 90 menit ke depan! Kita Garuda," tulis Diks melalui media sosialnya di instagram.

Ungkapan itu seolah menjadi cerminan tekad seluruh skuad Indonesia yang kini berada di ujung perjuangan.

Bagi Diks, laga kontra Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10/2025) pukul 02.30 WIB, bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertempuran terakhir untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026.

Performa Diks sendiri sedang menanjak. Dalam laga sebelumnya melawan Arab Saudi, pemain Borussia Moenchengladbach itu tampil luar biasa dengan mencetak dua gol dari titik putih.

Tak hanya mencetak gol, Kevin Diks juga menunjukkan kontribusi besar di lini belakang saat berduet dengan Jay Idzes

Pertandingan melawan Irak diprediksi bakal berlangsung sengit. Namun, dengan semangat yang terus menyala dari para pemain, publik berharap Timnas Indonesia bisa menulis sejarah d an terus terbang tinggi menuju mimpi besar Piala Dunia 2026.(mcr15/jpnn)



