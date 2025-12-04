Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FC

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:04 WIB
Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FC - JPNN.COM
Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira (10). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PAREPARE - Bukan cuma Persib Bandung dan Borneo FC yang tetap sibuk, meski Super League secara resmi sedang libur.

Kompetisi kasta tertinggi antarklub di Indonesia ini sejatinya sedang rehat lantaran agenda SEA Games 2025.

Namun, dua pertandingan tunda pekan ke-4 hadir akhir pekan ini.

Baca Juga:

Dua pertandingan besar, satu di Bandung, satu lagi di Parepare.

Jadwal Tunda Pekan ke-4 Super League
Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FCileague

Di Bandung, tuan rumah Persib Bandung menjamu Borneo FC, sementara PSM Makassar menghadapi Persebaya Surabaya

Baca Juga:

Karteker Pelatih Persebaya Surabaya Uston Nawawi menyebutkan timnya terus mematangkan persiapan.

Laga versus PSM Makassar akan menjadi ujian berat bagi Persebaya untuk mengakhiri paceklik kemenangan.

Dua big match, pertandingan tunda pekan ke-4 Super League hadir akhir pekan ini, bukan cuma Persib vs Borneo FC.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Borneo FC  PSM Vs Persebaya  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB VS BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp