Lagi, 7 Pelaku Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank Ditangkap, Total Jadi 15 Orang, Perannya?

jpnn.com, JAKARTA - Polisi telah menangkap 15 orang terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta.

"Ada 15 orang yang sudah ditangkap. Sebanyak enam orang ditangkap Subdit Resmob. Sisanya Subdit Jatanras," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary di Jakarta, Selasa.

Jumlah pelaku tersebut, katanya, bertambah karena hingga Kamis (21/8), petugas baru menangkap delapan orang, yakni empat orang penculik dan empat orang aktor intelektual kasus tersebut.

Kendati jumlah pelaku yang ditangkap bertambah, Ade Ary belum membeberkan peran dari tujuh orang lainnya lantaran masih didalami.

"Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang ditangkap. Si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C dan lain sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat aktor utama penculikan dan pembunuhan kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta berinisial MIP (37) yang jasadnya ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8).

"Kami menangkap empat orang aktor intelektual pelaku penculikan dan atau pembunuhan kacab," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim.

Keempat pelaku tersebut berinisial C, DH, YJ dan AA yang ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda-beda.