Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lagi, Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Saat Latsarmil di Yon Parako 465

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:23 WIB
Lagi, Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Saat Latsarmil di Yon Parako 465 - JPNN.COM
Ilustrasi korban meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Seorang calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Muhammad Rifki Renaldi, dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di Satdik Yon Parako 465 Jakarta, Jumat (26/6).

Kabiro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan Rifki meninggal saat ikut Latsarmil di Satuan Pendidikan (Satdik) Yon Parako 465 Jakarta.

Mulanya, kata dia, Rifki pada 25 Juni sempat mengeluh sesak napas dan tim medis satuan memberikan penanganan awal. 

Baca Juga:

"Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas,” ucap Rico saat dikonfirmasi, Jumat.

Namun, kondisi kesehatan Rifki pada sore hari pada 25 Juni menurun, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa mendapatkan penanganan medis.

Berbagai upaya dan tindakan sudah dilakukan untuk menyelamatkan Rifki. Namun, pada 26 Juni pukul 00.28 WIB, tim dokter menyatakan bahwa korban meninggal dunia. 

Baca Juga:

Rico mengatakan Rifki sebelum mengikuti telah melewati tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Termasuk, pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan,” ujar dia.

Total empat calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP yang meninggal dunia ketika mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kopdes Merah Putih  manajer Kopdes Merah Putih  calon manajer Kopdes Merah Putih  meninggal dunia 
BERITA KOPDES MERAH PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp