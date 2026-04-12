Lagi Gacor! Bali United Siap Buat Persib Bandung Panik

Minggu, 12 April 2026 – 12:08 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: baliunited

jpnn.com - Bali United datang ke markas Persib Bandung dengan membawa kepercayaan diri tinggi.

Pertandingan pekan ke-27 BRI Super League itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026) malam.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- terbang ke Kota Kembang bermodalkan hasil manis.

Baca Juga:

Kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak pada laga sebelumnya menjadi suntikan moral yang signifikan bagi Irfan Jaya dan kawan-kawan.

Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan timnya berada dalam kondisi optimal jelang pertandingan kontra Persib

Entrenador asal Belanda itu menyebut seluruh persiapan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti.

Baca Juga:

"Sejauh ini semua berjalan lancar. Hasil besar di pertandingan sebelumnya tentu memberi tambahan kepercayaan diri untuk menghadapi laga ini, dan kami berharap bisa meraih hasil maksimal," jelasnya.

Menghadapi Persib yang kini memimpin klasemen sementara, Bali United justru tidak merasa tertekan.

Sedang on fire, Bali United siap menekan Persib Bandung di GBLA. Ancaman serius untuk pemuncak klasemen!

BERITA BALI UNITED LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
