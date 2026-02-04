Lagi, Gozco Capital Borong Saham BNC, Kepemilikan Naik jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - PT Gozco Capital kembali meningkatkan kepemilikan dengan memborong saham PT Bank Neo Commerce Tbk (Bank Neo Commerce dengan ticker saham “BBYB”) sebanyak 164 juta lembar, dengan nilai sebesar Rp 59,7 miliar.

Pembelian itu merupakan ketiga kalinya dalam kurun waktu empat bulan terakhir.

Sebelumnya, pada November 2025, Gozco Capital melakukan peningkatan kepemilikan sebanyak 72,4 juta saham BBYB, sehingga persentase kepemilikan menjadi sebesar 7,75 persen.

Januari 2026, Gozco Capital menambah 207 juta lembar saham BBYB dengan harga pembelian senilai Rp 474 per sahamnya, dengan total nilai transaksi tercatat sebesar Rp 98,12 miliar.

Dengan demikian porsi kepemilikan Gozco Capital kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,31 persen.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, mengatakan pihaknya menyambut baik atas meningkatnya porsi kepemilikan saham PT Gozco Capital di Bank Neo Commerce.

Kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham adalah hal utama yang membuat BNC berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan keuangan terbaik kepada nasabah, dan masyarakat luas secara umum.

"Kami sangat mengapresiasi atas kepercayaan PT Gozco Capital terhadap Bank Neo Commerce. Jajaran manajemen dan seluruh Neobankers akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan menjaga tata kelola yang baik ke depan,” ungkap Eri Budiono dalam siaran persnya, Selasa (4/2).