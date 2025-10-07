Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Tajam, Jadi Sebegini per Gram

Selasa, 07 Oktober 2025 – 09:31 WIB
Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Tajam, Jadi Sebegini per Gram - JPNN.COM
Harga emas Antam dilaporkan kembali mengalami peningkatan harga jual pada Selasa (7/10). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan kembali mengalami peningkatan harga jual pada Selasa (7/10).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam berada di harga jual Rp 34.000, sehingga kini dibanderol Rp 2.284.000 dari sebelumnya Rp 2.250.000 per gram.

Emas Antam pada Senin (6/10), juga telah mengalami kenaikan harga sebesar Rp11.000 per gram.

Baca Juga:

Untuk harga jual kembali (buyback) pada Selasa meroket menjadi Rp2.132.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam dilaporkan kembali mengalami peningkatan harga jual pada Selasa (7/10). Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas Antam  harga emas antam naik  harga emas hari ini  harga emas 
BERITA HARGA EMAS ANTAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp