JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Lagi, Kasus Keracunan MBG, 345 Siswa di Cisarua Jadi Korban  

Rabu, 15 Oktober 2025 – 13:55 WIB
Sejumlah kendaraan ambulans bersiaga di lapangan SMPN 1 Cisarua menyusul kejadian keracunan MBG, Selasa (14/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CISARUA -

Ratusan siswa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap hidangan Makanan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (14/10).

Berdasarkan data yang diterima, hingga Rabu (15/10) siang, tercatat sebanyak 345 siswa menjadi korban.

Koordinator Posko SMPN 1 Cisarua Aep Kunaefi mengatakan di hari kedua penanganan terdapat 60 siswa yang datang ke posko mengeluhkan gejala keracunan.

"Total keseluruhan dari kemarin ada 345 siswa. Dari jumlah itu, 285 siswa sudah kembali pulih, sementara sisanya masih dirawat," kata Aep di Posko SMPN 1 Cisarua.

Korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMK.

Aep menjelaskan pada hari ini, kasus baru terutama berasal dari siswa SD dan SMK, sementara hari sebelumnya didominasi oleh siswa SMP.

“RS rujukan yang paling banyak menangani korban ialah Rumah Sakit Lembang, tetapi rumah sakit lain seperti RS Cibabat dan RS Advent juga masih menerima pasien,” ujarnya.

Jumlah korban keracunan MBG di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tembus 345 orang.

