Lagi Lagi Kamu, Amanda Caesa Kini Jauh Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang akhir 2025, Amanda Caesa menghadirkan single baru yang berjudul Lagi Lagi Kamu.

Kembali bekerja sama dengan Syahravi Amanda, dia dalam karya kali ini mengusung genre yang jauh berbeda dari lagu sebelumnya, Trouble.

"Untuk single terbaru ini, aku ingin bereksperimen dengan musik yang belum pernah aku coba sebelumnya. Jadilah, aku dan Syahravi memutuskan membuat lagu dengan sentuhan disco-pop yang lebih upbeat dan playful. Rasanya fresh karena keluar dari zona musik yang sebelumnya aku rilis. Lirik ditulis bersama, sementara untuk produksi dan aransemen dikerjakan oleh Syahravi,” ungkap Amanda Caesa.

Penyanyi berusia 22 tahun itu menciptakan Lagi Lagi Kamu terinspirasi dari sifatnya sendiri

Menurutnya, Lagi Lagi Kamu menceritakan saat seseorang terus kembali ke orang yang sama.

"Inti cerita lagu ini adalah momen ketika kita selalu balik ke orang yang itu-itu lagi. Ada rasa gemas, gelisah, tapi juga gengsi buat mengungkapkan perasaan lebih dulu. Aku termasuk orang yang cukup gengsi untuk menyatakan suka duluan, jadi rasa itu aku tumpahkan lewat lagu ini," tambah Amanda Caesa.

Berbeda dari Trouble yang seluruhnya memakai lirik berbahasa Inggris, Amanda Caesa memilih pemakaian bahasa Indonesia secara penuh untuk single kedua tersebut

Anak Parto itu menyebut sebenarnya Lagi Lagi Kamu bukan lagu bahasa Indonesia pertamanya, namun memang berbeda genre.