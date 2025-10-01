Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lagi-Lagi Nikita Mirzani Cabutan Gugatan Perdata Kepada Reza Gladys

Rabu, 01 Oktober 2025 – 17:11 WIB
Lagi-Lagi Nikita Mirzani Cabutan Gugatan Perdata Kepada Reza Gladys - JPNN.COM
Nikita Mirzani. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan wanprestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys dan Attaubah Mufid digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Dalam gugatannya kali ini, pihak Nikita Mirzani kembali mencabut gugatannya tersebut.

Permohonan pencabutan gugatan telah diserahkan ke PN Jakarta Selatan.

Baca Juga:

"Sudah resmi (dicabut). Sudah diajukan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), secara persidangan juga saya hadir di persidangan. Jadi sudah resmi (dicabut)," ujar Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Dia mengatakan, pencabutan dilakukan karena pihaknya telah mengajukan gugatan baru terkait perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan total senilai Rp 244 miliar.

Gugatan baru tersebut dijadwalkan akan mulai disidangkan pada 8 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Galih mengatakan, gugatan baru tersebut pun telah didiskusikan dengan Nikita Mirzani.

"Iya, tentunya (gugatan baru) pastilah kami tetap ada rundingan, tetap kami berdiskusi lebih matang apa langkah yang kami akan ambil, seperti itu, bukan tanpa sebab," tuturnya.

Aktris Nikita Mirzani mencabut gugatan wanprestasi dengan total senilai Rp 114 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  babak baru kasus Nikita Mirzani  Nikita Mirzani Reza Gladys  Reza Gladys 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp