JPNN.com - Entertainment - Film

Lagi-Lagi Perankan Karakter 'Selingkuh', Deva Mahenra Curhat Begini

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 04:11 WIB
Lagi-Lagi Perankan Karakter 'Selingkuh', Deva Mahenra Curhat Begini
Sutradara Hanung Bramantyo, Ariel Tatum, Deva Mahenra, Marshanda, dan Produser MD Pictures, Manoj Punjabi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Deva Mahenra mengungkapkan perasaannya setelah dua kali memerankan karakter yang lekat dengan isu perselingkuhan.

Kali ini dia memerankan karakter Reza, suami Alina (Marshanda) yang berselingkuh dengan Asih (Ariel Tatum) dalam film La Tahzan.

"(Dua kali memerankan karakter selingkuh) pasti ada pressure lah ya bahwa kok kesannya kayak repetisi, repetitif karakternya, padahal karakternya enggak, secara cerita, adegan, ini beda banget sama yang sebelumnya," ujar Deva Mahenra di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Namun, menurutnya, La Tahzan menghadirkan sisi berbeda dari film dengan tema serupa. Dia, bahkan menyebut karakternya kali ini cukup menantang.

"Ini kenapa saya ingin kembali lagi berkolaborasi sama pak Manoj, mas Hanung, bagaimana kami hadir dengan tema yang sama, tetapi benar-benar jadi beda," ucap Deva Mahenra.

"Ini jadi PR buat saya karena challenge ya untuk karakter yang sebelumnya dengan perselingkuhan, ini perselingkuhan juga, tetapi bagaimana memainkannya tetap believable, sampai pesannya, dan pasti tetap nyebelin lah," sambungnya.

Aktor 35 tahun itu juga tampaknya sudah siap dengan reaksi para penonton setelah menyaksikan film terbarunya tersebut.

Dia justru menganggap apa pun respons penonton terhadap karakternya nanti sebagai sebuah apresiasi.



