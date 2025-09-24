Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Lagi, Pelajar di Cipongkor Keracunan Paket MBG, Korban Masih Terus Berdatangan

Rabu, 24 September 2025 – 15:00 WIB
Lagi, Pelajar di Cipongkor Keracunan Paket MBG, Korban Masih Terus Berdatangan
Petugas SPPG sedang menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Keracunan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Rabu (24/9).

Kali ini, keracunan MBG menimpa siswa SMK Karya Perjuangan, Cipongkor.

"Betul, sudah ada laporan baru muncul kasus keracunan imbas MBG lagi. Korban siswa SMK Karya Perjuangan. Sementara 4 orang, yang sudah dibawa ke Kecamatan," kata Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah saat dikonfirmasi.

Namun yang pasti sajian MBG yang menyebabkan keracunan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda dari kasus sebelumnya yang terjadi pada Senin (22/9) kemarin.

"Untuk kasus baru ini berasal dari dapur berbeda. Karena dapur MBG ini masih beroperasi," ujarnya.

Yuyun menambahkan, GOR Kecamatan Cipongkor masih dijadikan posko utama penampungan korban keracunan MBG.

"Kami telah mendirikan beberapa posko pelayanan untuk menampung dan menangani para korban. Korban masih terus berdatangan," pungkasnya.(mcr27/jpnn) 

Keracunan MBG di Cipongkor Bandung Barat kembali menimpa siswa. Kali ini dialami siswa di SMK Karya Perjuangan.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

