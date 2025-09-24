Lagi, Ratusan Pelajar Cipongkor Keracunan Paket MBG, Kondisi Puskesmas Chaos

jpnn.com, BANDUNG - Puskesmas Cipongkor kembali dipenuhi pelajar yang keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah korban tercatat sampai siang hari ini sebanyak 220 orang.

Sampai berita ini ditulis, dugaan keracunan massal seusai mengonsumsi menu MBG terus bertambah.

Pukul 13.30 WIB, siswa dari berbagai jenjang berdatangan untuk mendapat perawatan dari petugas medis.

Seluruh ruangan yang ada di sekitar puskesmas dan Kantor Kecamatan Cipongkor sudah dipenuhi pasien korban keracunan.

Sementara itu, mobil ambulans terus hilir mudik membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Satu ambulans, bahkan harus membawa 1-3 pasien karena korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit terus bertambah.

"Sampai saat ini mungkin sudah sekitar 220 yang datang. Jumlahnya terus bertambah," kata Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan semua ruangan yang ada di sekitar Puskesmas dan Kecamatan Cipongkor sudah penuh, karena korban terus berdatangan.