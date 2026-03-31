Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lagi, TNI Anggota UNIFIL Gugur di Lebanon, Lebih Banyak dari Insiden Pertama

Selasa, 31 Maret 2026 – 07:54 WIB
Ilustrasi TNI. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - BEIRUT - Juru Bicara United Nations Interim Force In Lebanon atau UNIFIL Kandice Ardiel mengungkap bahwa tiga anggota pasukannya dari Indonesia gugur dalam dua insiden terpisah di selatan Lebanon. Semua insiden tersebut diduga merupakan serangan Israel.

Ardiel juga mengatakan sejumlah jurnalis dan petugas medis meninggal dalam insiden tersebut.

Dua pasukan UNIFIL dari unsur TNI gugur pada Senin (30/3) setelah ledakan dari sumber yang tidak diketahui menghancurkan kendaraan mereka di dekat Bani Hayyan. Dua tentara lainnya terluka dalam ledakan tersebut.

Sementara itu, satu prajurit TNI gugur pada Minggu (29/3) malam ketika sebuah proyektil meledak di dekat salah satu posisi kelompok tersebut di dekat desa Adchit al-Qusayr. Sejumlah rekan korban juga mengalami luka.

Kematian pada Minggu adalah yang pertama di antara pasukan penjaga perdamaian PBB, dalam perang baru antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah.

"Itu adalah dua insiden terpisah dan kami sedang menyelidikinya," kata Kandice Ardiel seperti dikutip dari Reuters.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  UNIFIL  Prajurit TNI gugur  Lebanon 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp