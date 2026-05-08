Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Lagi, Trump Menyampaikan Ancaman, Bilang Serangan AS Akan Lebih Brutal

Jumat, 08 Mei 2026 – 07:54 WIB
Lagi, Trump Menyampaikan Ancaman, Bilang Serangan AS Akan Lebih Brutal - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan pernyataan berisi ancaman terhadap Iran.

Trump mengatakan, militer AS akan melakukan serangan baru jika Iran menolak untuk segera menandatangani kesepakatan.

"Kita (militer AS) akan menjatuhkan mereka dengan cara yang jauh lebih keras dan lebih brutal di masa depan, jika mereka tidak segera menandatangani kesepakatan itu!" kata Trump di Truth Social.

Baca Juga:

Sebelumnya pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Kemudian pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan di Islamabad berakhir tanpa hasil, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu untuk mengajukan "proposal terpadu."

Baca Juga:

Selanjutnya pada Minggu malam, Trump mengumumkan Proyek Freedom untuk membantu kapal-kapal yang terblokir di Selat Hormuz dan berupaya meninggalkannya.

Sementara itu, pada Selasa, Trump mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menghentikan operasi tersebut untuk sementara waktu guna melihat apakah kesepakatan damai dengan Iran dapat tercapai. (antara/jpnn)

Untuk kesekian kalinya Presiden AS Donald Trump menyampaikan ancaman terhadap Iran.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Sputnik/RIA Novosti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  Amerika Serikat  Militer AS  Iran 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp