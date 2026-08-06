Lagi, UT Kukuhkan 6 Profesor Baru, Bawa Solusi AI hingga Perlindungan Pekerja Migran

jpnn.com - Universitas Terbuka (UT) kembali mengukuhkan enam profesor dengan membawa beragam gagasan berbasis riset untuk menjawab tantangan masyarakat, mulai dari transformasi pendidikan, pemanfaatan kecerdasan artifisial, pelayanan publik digital, persoalan lingkungan perkotaan, hingga perlindungan pekerja migran dari kejahatan siber.

Pengukuhan berlangsung di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Kamis, 6 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-42 UT yang mengusung tema “Mendunia dengan Inovasi, Berdampak untuk Negeri”.

"Pengukuhan ini menegaskan bahwa gelar profesor bukan sekadar pencapaian akademik tertinggi, tetapi juga awal dari tanggung jawab untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang relevan dan dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat," kata Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., Kamis (6/8).

Enam profesor yang dikukuhkan menyampaikan orasi ilmiah dalam tema besar “Transformasi Menuju Ekosistem Peradaban Berkelanjutan”. Beragam pemikiran tersebut menunjukkan bahwa tantangan masa depan membutuhkan pendekatan lintas disiplin dan kolaborasi berbagai bidang keilmuan.

Di bidang pendidikan, Prof. Dr. Tita Rosita, M.Pd. menyoroti pentingnya membangun ekosistem pembelajaran abad ke-21 yang adaptif, personal, dan berpusat pada pengalaman belajar mahasiswa. Transformasi tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, analitik pembelajaran, serta kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

"Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga bagian dari strategi untuk memahami kebutuhan belajar mahasiswa secara lebih tepat," paparnya.

Gagasan mengenai pendidikan masa depan juga disampaikan Prof. Dr. Suparti, M.Pd. Ia menekankan pentingnya strategi pembelajaran literasi untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif di tengah derasnya arus informasi digital. Kemampuan literasi menjadi semakin penting karena peserta didik tidak cukup hanya mampu membaca informasi, tetapi juga perlu menilai, memahami, dan menggunakannya secara bertanggung jawab.

Sementara itu, Prof. Dr. Mery Noviyanti, S.Si., M.Pd. menawarkan pendekatan baru dalam pembelajaran matematika dengan memanfaatkan AI, Python Virtual Lab, dan GeoGebra. Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk memperkuat mathematical knowledge for teaching, sekaligus membangun kemampuan berpikir komputasional dan literasi AI yang semakin dibutuhkan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan masa depan.