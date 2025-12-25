Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Lagu Bernadya Bikin Film Suka Duka Tawa Makin Larut

Kamis, 25 Desember 2025 – 08:08 WIB
Lagu Bernadya Bikin Film Suka Duka Tawa Makin Larut - JPNN.COM
Bernadya di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Jumat (20/6). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Masa Sepi milik Bernadya menjadi salah satu soundtrack dalam film Suka Duka Tawa.

Masa Sepi bahkan diputar ketika salah satu adegan yang intim dan personal.

“Aku benar-benar enggak nyangka lagu aku ditempatkan di momen itu. Sedih, tetapi juga hangat. Keseluruhan filmnya bikin aku nangis haru dan itu jarang banget terjadi ke aku,” ungkap Bernadya.

Baca Juga:

Pemilik album Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan itu turut hadir saat pemutaran spesial film Suka Duka Tawa.

Bernadya berharap lagu Masa Sepi makin membuat penonton suka dengan film garapan sutradara Aco Tenriyagelli.

"Semoga lagu aku dan lagu-lagu lainnya bisa bikin penonton makin larut ke dalam ceritanya," tambah Bernadya.

Baca Juga:

Selian Masa Sepi dari Bernadya, lagu lain yang menjadi soundtrack film Suka Duka Tawa yaitu Bunga Maaf - The Lantis, Karena Ku Tahu Engkau Begitu - Andre Hehanusa,
Timur - The Adams, Kampiun - Rimba & Bilal Indrajaya.

Disutradarai oleh Aco Tenriyagelli yang telah banyak mendapat pengakuan sebagai sutradara film pendek dan video musik, Suka Duka Tawa diproduseri Tersi Eva Ranti dan Ajish Dibyo.

Lagu Masa Sepi milik Bernadya menjadi salah satu soundtrack dalam film Suka Duka Tawa. Masa Sepi bahkan diputar ketika salah satu adegan...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bernadya  Suka Duka Tawa  Film Suka Duka Tawa  Bernadya Masa Sepi 
BERITA BERNADYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp