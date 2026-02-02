Lagu Golden Soundtrack KPop Demon Hunters Raih Grammy Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Lagu “Golden” dari soundtrack serial mega-hit Netflix KPop Demon Hunters berhasil meraih penghargaan lagu terbaik yang ditulis untuk media visual dalam ajang Grammy Awards 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam upacara pra-siaran Grammy pada Minggu sore waktu setempat.

Berdasarkan laporan Variety, Minggu (1/2), kemenangan ini menandai sejarah baru sebagai lagu K-pop pertama yang berhasil memenangkan Grammy.

Lagu Golden dibawakan oleh EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami, serta ditulis oleh EJAE, Mark Sonnenblick, DO, 24, dan Teddy.

Dalam kategori tersebut, “Golden” mengungguli sejumlah nomine lain, seperti “As Alive As You Need Me To Be” dari Nine Inch Nails, “I Lied to You” dari Miles Caton.

Kemudian, “Never Too Late” dari Elton John dan Brandi Carlile, “Pale, Pale Moon” dari Jayme Lawson, serta “Sinners” karya Leonard Denisenko dan Rodarius Green.

Meski tidak tampil di panggung Grammy, Audrey Nuna sebelumnya menyoroti pentingnya pencapaian tersebut bagi generasi muda.

Dia berharap kehadiran musisi Korea di ajang bergengsi dunia dapat menginspirasi anak-anak untuk bermimpi lebih besar.