Lagu Miki Matsubara, Mayonaka No Door-Stay With Me Tembus 500 Juta Streaming

jpnn.com, JEPANG - Miki Matsubara telah meninggalkan kesan yang mendalam di kancah musik pop Jepang sejak debut pada 1979.

Meski dirinya telah berpulang pada 2004, karyanya masih terus menggema dan menjadi motor penggerak di balik tren City Pop global belakangan ini.

Kini, single debutnya, Mayonaka no Door-stay with me, secara resmi telah melampaui 500 juta streaming kumulatif di Spotify, menjadikannya lagu Jepang ke-10 dalam sejarah yang mencapai tonggak sejarah ini.

Salah satu hal penting yang patut dicatat, ini merupakan prestasi pertama kalinya bagi lagu Jepang yang dirilis pada 1900-an.

Didorong terutama oleh generasi digital dan pendengar di luar negeri, dukungan terhadapnya terus berkembang hingga saat ini, mencatatkan kesuksesan jangka panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melampaui batas-batas era dan perbatasan negara.

Sejak menduduki peringkat pertama di Spotify Global Viral Chart selama 18 hari pada Desember 2020, lagu ini secara konsisten mempertahankan posisi di dalam 10 besar pada tangga lagu Billboard Global Japan Songs Excl. Japan dan Genius Japan International Top10 sejak pemantauan dimulai.

Selain itu, Mayonaka no Door-stay with me telah dinominasikan untuk kategori Lagu Jepang Terbaik di Amerika Latin di ajang penghargaan musik internasional Jepang, Music Award Japan 2026, untuk tahun kedua berturut-turut.

Dengan tawaran tanpa henti untuk soundtrack film yang berdatangan dari seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Republik Ceko, Korea Selatan, dan Singapura, lagu tersebut makin menarik perhatian para pembuat konten video global dan menjadi sorotan dunia sebagai representasi ikonik musik Jepang.