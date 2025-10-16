Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Lahan Kopi JCE Kembali Dirusak, Aparat Diminta Segera Berindak

Kamis, 16 Oktober 2025 – 03:33 WIB
Lahan kopi (Ilustrasi). Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, BONDOWOSO - Lahan kopi milik negara di kawasan Java Coffee Estate (JCE), Kali Gedang, Bondowoso, kembali dirusak oleh orang tak dikenal untuk ketiga kalinya pada tahun ini.

Kerusakan tersebut berdampak kepada warga sekitar yang kehilangan sumber penghidupan.

Mereka yang setiap hari menggantungkan hidup dari aktivitas panen dan pengelolaan kebun, kini terpaksa menganggur.

Tanaman kopi yang semestinya dipanen, ditebang dan dirusak, membuat ratusan keluarga kehilangan pijakan ekonomi.

“Kami hidup dari kebun. Kalau kebun dirusak begini, kami kehilangan pekerjaan. Tidak tahu harus ke mana lagi,” ujar Suryani, pemetik kopi yang sehari-hari bekerja di JCE Kali Gedang.

Warga dan Desa Terdampak Langsung Kepala Desa Kali Gedang, Sukarto, mengungkapkan keresahan yang sama. Baginya, perusakan ini bukan hanya perkara aset negara, tetapi soal keberlangsungan hidup warga.

Laporan resmi telah diajukan ke Polres Bondowoso oleh pengelola kebun, namun hingga kini penanganan kasus dinilai belum menunjukkan perkembangan.

PTPN IV PalmCo menegaskan angkah-langkah hukum sudah diambil secara prosedural. Laporan telah disampaikan ke kepolisian, manajemen regional, hingga Forkopimda setempat.

PTPN berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas, independen, dan tidak terpengaruh kepentingan kelompok mana pun.

