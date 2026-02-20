Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lahan Perhutanan Sosial yang Terdampak Banjir Sumatra Segera Dipulihkan

Jumat, 20 Februari 2026 – 05:12 WIB
Lahan Perhutanan Sosial yang Terdampak Banjir Sumatra Segera Dipulihkan
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menjawab pertanyaan ANTARA ditemui usai menutup Acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA/Harianto

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan lahan perhutanan sosial terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera dipulihkan melalui dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak.

Dia menyampaikan lahan perhutanan sosial maupun masyarakat yang terdampak bencana segera mendapatkan perhatian, karena kawasan tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi warga setempat selama ini.

"Tentunya lahan-lahan perhutanan sosial ataupun masyarakat yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tentunya harus ada pemulihan," kata Wamenhut saat menutup Acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, Kemenhut akan mendorong langkah pemulihan termasuk skema pendanaan alternatif yang bisa digerakkan bersama guna mempercepat rehabilitasi lahan dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

"Insyaallah ke depan Kementerian Kehutanan juga akan mendukung, akan membantu, semoga nanti ada upaya-upaya termasuk pendanaan alternatif yang kita bisa dorong bersama untuk pemulihan lahan-lahan perhutanan sosial," ujarnya.

Meski demikian, Rohmat belum merinci total luasan lahan perhutanan sosial yang terdampak banjir di tiga provinsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak seluruh pihak terus mendoakan warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pulih sepenuhnya serta terhindar dari bencana banjir bandang serupa.

"Kami tidak bisa menutup acara ini tanpa kembali mengingat saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir. Kita doakan terus semoga bisa pulih dan banjir bandang tidak akan terjadi lagi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ucapnya. (antara/jpnn)

Kemenhut memastikan lahan perhutanan sosial yang terdampak banjir di Sumatra segera dipulihkan.

Sumber Antara

