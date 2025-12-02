Lahan Teh Diserobot Jadi Kebun Sayur, Dedi Mulyadi: Otak Pelakunya Segera Ditahan

Selasa, 02 Desember 2025 – 13:09 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan PT Perkebunan Nasional (PTPN) yang menyewakan lahan perkebunan teh kepada pihak di luar urusan perkebunan.

Hal ini menyebabkan terjadinya penyerobotan lahan perkebunan teh menjadi kebun sayur di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Dedi mengatakan kasus penyerobotan lahan oleh oknum dan pemodal saat ini sudah ditangani oleh Polda Jabar dan Polresta Bandung.

Baca Juga: Bupati Bandung Kaget Lihat Kebun Teh Pangalengan Beralih Jadi Kebun Sayur

"Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama pelaku dan otak pekakunya akan segera ditahan," kata Dedi, dikutip Selasa (2/11/2025).

Menurutnya agar kasus ini tidak terulang,pihaknya meminta agar jajaran PTPN untuk menghentikan berbagai kegiatan alih fungsi kebun teh dengan menyewakan lahan pada pihak diluar urusan perkebunan.

"Karena langkah-langkah itulah yang memicu para pihak memanfaatkan areal-areal PTPN untuk dirubah peruntukannya untuk kepentingan-kepentingan lain,” ucapnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Warga Jabar Ikut Bantu Korban Bencana di Sumatra

Dedi menuturkan PTPN harus kembali ke bisnis awalnya, yakni perkebunan, bukan membuka bisnis di luar itu termasuk bisnis properti dan bidang-bidang lain yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan lahan.

"Jadikan kembali areal-areal perkebunan teh dan karet kembalikan lagi menjadi teh dan karet. Jangan dibiarkan kosong," ucapnya.