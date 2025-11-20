Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Lahir dari Legenda 1965, Kawasaki W230 Siap Menggebrak Pasar Retro

Kamis, 20 November 2025 – 18:02 WIB
Kawasaki W230 MY2026 bakal hadir di Inggris. Foto: kawasaki

jpnn.com - Kawasaki bersiap menghadirkan motor bergaya retro terbarunya, Kawasaki W230, yang akan meluncur resmi pada awal 2026.

Langkah itu bukan tanpa alasan; pasar motor retro di Negeri Ratu Elizabeth memang tengah naik daun, membuka ruang bagi model klasik yang dikemas modern.

Model tersrbut sejatinya bukan sekadar gaya-gayaan. W230 lahir dari DNA Kawasaki W1 650 tahun 1965, ikon yang menghidupkan kultur motor klasik Jepang.

Bedanya, W230 hadir lebih ramah, lebih ringan, dan lebih mudah dijangkau—baik oleh pengendara baru maupun pencinta retro yang ingin gaya tanpa repot.

Debut publik W230 akan berlangsung di MCL25 di NEC, Birmingham. Setelah itu, motor akan mulai tersedia di diler Inggris pada Januari.

Kawasaki W230 dibanderol seharga 4.654 euro, membuatnya menjadi salah satu opsi retro paling terjangkau di kelasnya.

Di balik tampilannya yang vintage, W230 membawa mesin 1-silinder 233cc injeksi, bertenaga 17,3 bhp pada 7.000 rpm dan torsi 13,7 lb-ft pada 5.800 rpm.

Angka yang cukup untuk berkendara santai ala tahun 60-an, tetapi tetap lincah di jalanan modern.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kawasaki  Kawasaki W230  motor retro Kawasaki  motor kawasaki 
