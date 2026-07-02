Lahirkan Mental Juara dari Desa, PalmCo Kawal Mimpi Atlet Muda Perkebunan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menilai keberadaan klub internal seperti PS PTPN III memiliki fungsi strategis yang melampaui urusan operasional perusahaan semata.

Hal itu diungkapkan Jatmiko menanggapi prestasi talenta muda dari wilayah perkebunan Rantauprapat yang sukses menorehkan prestasi di kompetisi sepak bola daerah.

Tim anak-anak usia dini yang bernaung di bawah PS PTPN III berhasil keluar sebagai Juara I pada ajang Piala Presiden Zona Labuhanbatu Tahun 2026.

Perkebunan kelapa sawit yang tersebar luas di daerah menyimpan banyak potensi atlet muda yang sering kali tidak terpantau karena kendala geografis.

"Kami memandang area emplasmen dan perkebunan sebagai lumbung talenta yang memiliki potensi besar jika dikelola dengan pola latihan yang tepat,” ungkap Jatmiko di Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Jatmiko, pendekatan PalmCo difokuskan pada upaya menjembatani keterbatasan akses tersebut.

“Melalui pengelolaan klub seperti PS PTPN III, perusahaan berupaya menyediakan jalur pembinaan yang disiplin agar anak-anak di daerah operasional mendapatkan kesempatan berkompetisi," ujar Jatmiko.

Jatmiko menambahkan, pembinaan ini ditopang oleh berbagai klub yang diaktifkan di berbagai unit kebun, mulai dari wilayah Sumatra Utara hingga Riau.