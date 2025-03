Laksamana TNI Muhammad Ali Anugerahkan Tanda Kehormatan Kepada KSAL Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyematkan Tanda Kehormatan (Tahor) Bintang Jalasena Utama kepada KSAL Singapura atau Chief Of The Republic Of Singapore Navy Rear Admiral Sean Wat Jianwen di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/3).

Bintang Jalasena Utama merupakan Tanda Kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan TNI AL.

Tanda kehormatan ini adalah penganugerahan yang luar biasa dari pemerintah Republik Indonesia atas kerja sama dan hubungan yang terjalin baik antara TNI AL dan RSN dalam menjaga keamanan laut internasional.

Dalam hal kerja sama latihan, TNI AL dan RSN telah banyak menggelar beberapa latihan bersama dan turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan maritim seperti Patroli Terkoordinasi Indonesia Singapura (Patkor Indosin), Eagle Indopura, Latma Joint Minex Pandu, hingga Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang baru saja tergelar pada bulan lalu.

Seusai disematkan Bintang Jalasena Utama oleh Panglima TNI, Chief of The Republic of Singapore Navy untuk mengunjungi Markas Besar Angkatan Laut yang disambut oleh Kasal, Wakasal Laksdya TNI Erwin S Aldedharma beserta para Pejabat Utama Mabesal.(fri/jpnn)