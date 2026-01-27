Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Laksanakan Arahan Presiden, Pemko Pekanbaru Terapkan Manajemen Talenta ASN

Selasa, 27 Januari 2026 – 11:44 WIB
Laksanakan Arahan Presiden, Pemko Pekanbaru Terapkan Manajemen Talenta ASN - JPNN.COM
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho (menggunakan kaca mata). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menerapkan sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis dalam pengembangan karier dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit, profesionalisme ASN, serta penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Penerapan Manajemen Talenta tersebut telah memperoleh persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Baca Juga:

Persetujuan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 68 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Dengan diberlakukannya sistem ini, Pemko Pekanbaru tidak lagi mengandalkan mekanisme assessment konvensional dalam pengisian jabatan,” kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Selasa (27/1).

Proses pengisian jabatan dilakukan melalui pemetaan talenta ASN yang bersifat objektif, terukur, dan transparan, sesuai dengan prinsip sistem merit.

Baca Juga:

Persetujuan dari BKN diberikan setelah dilaksanakannya rapat ekspose antara Tim Manajemen Talenta Pemerintah Kota Pekanbaru dan BKN pada 23 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, BKN menyatakan kesiapan dan persetujuannya atas penerapan Manajemen Talenta sebagai dasar pengembangan karier dan mobilitas jabatan ASN di Pekanbaru.

Penerapan Manajemen Talenta tersebut telah memperoleh persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  pemko pekanbaru  ASN  BKN 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp