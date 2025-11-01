Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lakukan Inovasi Keuangan Berkelanjutan, PNM Raih Penghargaan

Sabtu, 01 November 2025 – 08:55 WIB
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dinobatkan sebagai penerima penghargaan Excellence in Sustainable Financial Innovation for Inclusive Development dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menghadirkan inovasi keuangan berkelanjutan kembali mendapat apresiasi.

PNM dinobatkan sebagai penerima penghargaan “Excellence in Sustainable Financial Innovation for Inclusive Development” dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengatakan penghargaan bergengsi ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya konsisten PNM dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera melalui inovasi pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

PNM menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan Bond Sustainable Public Offering (PUB) senilai total Rp6 triliundan PUB Sukuk senilai Rp10 triliun.

PNM dianggap sukses dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai sosial di tingkat akar rumput.

Penerbitan Orange Bonds memberi kontribusi signifikan dalam membantu mengurangi kesenjangan pendanaan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) nasional yang diperkirakan mencapai Rp24.000 triliun.

Orange Bonds merupakan instrumen keuangan berkelanjutan yang difokuskan untuk memberdayakan perempuan melalui pembiayaan ultra mikro.

Melalui skema ini, dana yang dihimpun dialirkan secara langsung untuk memperkuat modal usaha nasabah PNM Mekaar, memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan formal, sekaligus mendorong literasi finansial.

PNM berharap dapat memperluas dampak sosial dan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan Indonesia yang selama ini banyak tidak mendapatakses keuangan formal.

