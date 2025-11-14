Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lakukan Validasi Lapangan di Tabalong, Kepala BSKDN Pastikan Ekosistem Inovasi Terbangun

Jumat, 14 November 2025 – 11:30 WIB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan tahapan penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025. Foto: Humas BSKDN

jpnn.com - TABALONG - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo melakukan validasi lapangan terhadap inovasi daerah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahap penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh BSKDN Kemendagri.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa validasi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan terbentuknya ekosistem inovasi di daerah.

“Validasi lapangan untuk melihat apa benar ekosistem inovasi itu terbentuk di Kabupaten Tabalong. Bahwa kebijakan yang disampaikan dalam bentuk perjanjian kinerja, pemberian insentif, ataupun penerapan stick and carrot strategi benar-benar dilaksanakan oleh kepala daerah,” kata Yusharto di Kabupaten Tabalong pada Rabu, 12 November 2025.

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa data inovasi daerah yang disampaikan kepada Kemendagri telah melalui proses kurasi dan penilaian berlapis.

”Setelah itu, inovasi tersebut divalidasi oleh dua perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Apa yang divalidasi oleh UI diberikan ke Unhas, begitu pun sebaliknya, sehingga keajegan datanya muncul, disertai bukti-bukti yang dilakukan quality control,” paparnya.

Yusharto menambahkan, hasil validasi tersebut akan menjadi dasar dalam pemeringkatan indeks inovasi daerah.

“Kita (BSKDN) akan lakukan pemeringkatan untuk melihat indeks dan indeks ini menunjukkan posisi relatif daerah dalam pengembangan inovasi,” jelasnya.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo melakukan validasi lapangan terhadap inovasi daerah di Kabupaten Tabalong.

TAGS   BSKDN  BSKDN Kemendagri  Yusharto Huntoyungo  inovasi daerah 
