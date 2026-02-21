Close Banner Apps JPNN.com
Lalamove Dukung Perlindungan & Kesejahteraan Mitra Driver lewat Pemberian BPJS TK

Sabtu, 21 Februari 2026 – 15:00 WIB
Lalamove Dukung Perlindungan & Kesejahteraan Mitra Driver lewat Pemberian BPJS TK
Apresiasi Lalamove Driver Academy: Mitra Aman Sambut Ramadan beberapa waktu yang lalu yang digelar di Galeri Dinas Koperasi & UMKM Tangerang Selatan. Foto: dok Lalamove

jpnn.com, JAKARTA - Platform pengiriman dan perjalanan on-demand Lalamove merealisasikan komitmennya terhadap perlindungan sosial mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem logistik.

Managing Director Lalamove Indonesia, Andito B Prakoso menyampaikan program itu dilakukan melalui program apresiasi bertajuk Apresiasi Lalamove Driver Academy: Mitra Aman Sambut Ramadan beberapa waktu yang lalu yang digelar di Galeri Dinas Koperasi & UMKM Tangerang Selatan.

Andito mengatakan dalam kegiatan itu perusahaan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)  selama satu tahun, Bonus Hari Raya (BHR), serta paket sembako kepada  Mitra Driver Teladan Lalamove.

"Program ini menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mendukung mitra pengemudi sebagai wirausaha mandiri," ungkap Andito dikutip, Sabtu (21/2).

Selain itu, pada kesempatan yang sama Lalamove memberikan BHR untuk Mitra Driver Teladan terpilih dengan performa terbaik dalam kurun waktu satu tahun.

“Kami percaya bahwa mitra pengemudi adalah fondasi utama pertumbuhan bisnis Lalamove," kata dia.

Menurut Andito, momentum Ramadan kali ini bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial Mitra Driver Teladan Lalamove. 

"Melalui pemberian BHR dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, kami ingin memastikan para mitra dapat terus produktif, sejahtera, dan berkembang bersama kami dalam jangka panjang," ujar Andito.

Platform pengiriman dan perjalanan on-demand Lalamove merealisasikan komitmennya terhadap perlindungan sosial mitra pengemudi

TAGS   BPJS Ketenagakerjaan  BPJS TK  LalaMove  Ramadan  BHR  mitra driver 
