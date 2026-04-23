Lalamove Rilis Sustainability Report 2025, Soroti Keberlanjutan hingga Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Sustainability Report 2025 Lalamove resmi dirilis hari ini, Kamis (23/4). Managing Director Lalamove Indonesia Andito B Prakoso menyampaikan Sustainability Report 2025 menyoroti capaian perusahaan dalam mendorong keberlanjutan bisnis, mulai dari kinerja lingkungan, keamanan informasi, keselamatan mitra pengemudi, hingga kontribusi sosial di berbagai pasar, termasuk Asia Tenggara.

“Dengan lebih dari 60 persen pesanan di China telah dipenuhi menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Pada kategori van, angkanya bahkan mencapai 67 persen,” ucap Andito di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Lalamove juga meraih sertifikasi ISO 27701 untuk sistem manajemen informasi privasi, mempertahankan tingkat operasional bebas cedera sebesar 99,9% di seluruh pasar, serta terus menghadirkan berbagai inisiatif dukungan bagi mitra pengemudi dan masyarakat.

“Sepanjang 2025, Lalamove terus mewujudkan komitmen keberlanjutan melalui langkah nyata dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data di seluruh agenda ESG kami untuk memperluas dampak yang dihasilkan,” jelas Andito.

Menurut dia, salah satu pencapaian penting tahun ini adalah secara global, Lalamove melampaui target penggunaan kendaraan energi baru tiga tahun lebih cepat dari rencana.

Berbagai capaian ini menunjukkan bagaimana keberlanjutan menjadi bagian dari cara Lalamove beroperasi dan bertumbuh.

“Seiring ekspansi bisnis dan layanan yang terus bertumbuh di Indonesia, kami tetap berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang yang terukur bagi mitra pengemudi, pengguna, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” beber Andito.