Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Lalin Terkendali, Uji Coba CFD Palembang Kedua Berjalan Mulus

Minggu, 03 Mei 2026 – 16:51 WIB
Lalin Terkendali, Uji Coba CFD Palembang Kedua Berjalan Mulus - JPNN.COM
Gerbang Tol Indralaya. Foto: Dokumen Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - Pelaksanaan uji coba kedua Car Free Day (CFD) di Kota Palembang sukses digelar, Minggu (3/5/2026). Meski volume kendaraan terpantau ramai, arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan tetap bergerak lancar tanpa hambatan berarti. 

Penyiagaan petugas di titik-titik krusial menjadi kunci keberhasilan pemecahan kepadatan. Pantauan di lapangan menunjukkan kawasan Jembatan Musi IV dan juga Musi VI tetap kondusif bagi pengendara maupun warga yang beraktivitas. 

Selain itu, kelancaran pelaksanaan CFD juga didukung oleh sosialisasi yang masif dari Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kominfo kepada masyarakat, sehingga warga semakin memahami pola pengalihan arus dan tujuan kegiatan tersebut.

Baca Juga:

Hal ini sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan sesuai arahan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Agus Supriyanto menerangkan bahwa pelaksanaan CFD kali ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan uji coba sebelumnya. 

“Uji coba kedua ini kami fokus meminimalisir potensi kemacetan. Petugas dari Dishub, Satpol PP bersama pihak kepolisian, serta didukung kecamatan dan kelurahan, kami turunkan langsung di lapangan,” terang Agus.

Baca Juga:

Kata Agus, sekitar 100 lebih personel Dishub dikerahkan dan disebar di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Musi VI, Musi IV, Jembatan Ampera, serta titik-titik lainnya yang berpotensi terjadi kepadatan.

“Walaupun arus terpantau padat, namun tetap bisa terurai dengan baik berkat pengaturan yang maksimal,” kata Agus. 

Uji coba Car Free Day (CFD) Palembang kedua berjalan dengan lancar, arus lalu lintas juga terkendali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   CFD Palembang  Uji Coba  lalu lintas  Palembang  car free day 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp