Lalu Hadrian Bicara Mutu dan Layanan Kurikulum Demi Mewujudkan Tujuan Sekolah Rakyat

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani berharap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi jalan keluar memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Syaratnya, kata dia, mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional.

"Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter," kata Lalu dalam keterangan persnya, Kamis (11/9).

Legislator Fraksi PKB itu juga menilai program Sekolah Rakyat perlu memerhatikan kesinambungan pendidikan, agar lulusan bisa terserap ke dunia kerja.

"Ya, yang terpenting itu kontinuitasnya. Mutunya harus dijaga dan lulusannya harus menjawab cita-cita Presiden Prabowo agar anak-anak kita tidak mewarisi kemiskinan dari orang tua mereka," kata Lalu.

Dia juga menyoroti pentingnya rekrutmen guru yang profesional serta selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan.

Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap tidak ada kesenjangan kualitas antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru di tempat pendidikan reguler.

"Rekrutmen guru harus dikomunikasikan dengan kementerian pendidikan dasar dan menengah. Jangan sampai ada kesenjangan antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru yang sudah ada hari ini," kata dia.