Lalu Hadrian: Gaji Ideal Guru Honorer Minimal Rp 5 Juta Per Bulan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa idealnya besaran gaji guru honorer Rp 5 juta per bulan.

Legislator Daerah Pemilihan II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyebut gaji guru honorer setelah dikalkulasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan seharusnya bisa Rp 5 juta.

Lalu Hadrian mengatakan angka Rp 5 juta per bulan itu wajar mengingat beban mengajar, tantangan di lapangan, serta kondisi ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian.

"Kami di Komisi X DPR RI telah menghitung bahwa gaji ideal guru honorer seharusnya minimal Rp 5 juta per bulan,” ujar Lalu Hadrian, Jumat (23/1).

Dia mengatakan bahwa saat ini APBN berada di kisaran Rp 3.500 triliun, dengan alokasi mandatory spending pendidikan 20 persen atau sekitar Rp 750 triliun.

Namun, lanjut dia, besarnya anggaran di sektor pendidikan seperti tak dirasakan langsung para pendidik, termasuk guru honorer.

Menurut dia, saat ini masih banyak guru honorer yang menerima gaji tidak lebih dari Rp 500 ribu per bulan.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan menyebut tidak sedikit guru yang menerima gaji setiap tiga hingga enam bulan sekali dan mengalami pemotongan.